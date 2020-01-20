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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Появилось видео с места прорыва трубы отопления в Перми, где погибли 5 человек

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Появилось видео с места прорыва трубы отопления в Перми, где погибли 5 человек
Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали с места происшествия, где произошел прорыв трубы отопления в частной гостинце «Карамель» на улице Советской Армии. Известно, что она находилась в подвале жилого дома, погибли пять человек, трое - пострадали.

Очевидцы рассказали о происшествии в пермской гостинице:

Очевидцы рассказали о происшествии в пермской гостинице: "Лужа была на соседней улице"

«Предварительно установлено, что в ночное время 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой», - уточнил в СК РФ, отметив, что потом отель был затоплен.

Отмечается, что на месте работают спасатели и дежурят несколько бригад «скорой помощи». Выясняется причина произошедшего инцидента. 

Ранее сообщалось, что пострадавшие доставлены в больницу, у них ожоги различной степени тяжести.

Очевидцы рассказали, что вода дошла до соседней улицы.

Видео с места трагедии можно посмотреть здесь.

 

БА

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