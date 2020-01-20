Появилось видео с места прорыва трубы отопления в Перми, где погибли 5 человек

СМИ опубликовали с места происшествия, где произошел прорыв трубы отопления в частной гостинце «Карамель» на улице Советской Армии. Известно, что она находилась в подвале жилого дома, погибли пять человек, трое - пострадали.
«Предварительно установлено, что в ночное время 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой», - уточнил в СК РФ, отметив, что потом отель был затоплен.
Отмечается, что на месте работают спасатели и дежурят несколько бригад «скорой помощи». Выясняется причина произошедшего инцидента.
Ранее сообщалось, что пострадавшие доставлены в больницу, у них ожоги различной степени тяжести.
Очевидцы рассказали, что вода дошла до соседней улицы.
Видео с места трагедии можно посмотреть здесь.