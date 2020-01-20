В Подмосковье случилось ДТП с легковушкой и поездом, двое погибших

В Подмосковье рано утром в понедельник, 20 января, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и легкового автомобиля. В результате аварии смертельные травмы получили два человека.

В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что ДТП было зафиксировано около 4.45 на пересечении 67-го километра железной дороги "Москва – Рязань" и 10-го километра автодороги "ММК – Чечевилово".

Установлено, что иномарка выехала на железнодорожные пути, где совершила столкновение с поездом дальнего следования. Погибшими являются два человека, которые в момент аварии находились в легковом автомобиле. Выясняются обстоятельства случившегося.