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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Подмосковье случилось ДТП с легковушкой и поездом, двое погибших

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье случилось ДТП с легковушкой и поездом, двое погибших
железная дорога, pixabay.com
В Подмосковье рано утром в понедельник, 20 января, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и легкового автомобиля. В результате аварии смертельные травмы получили два человека.
 
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В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что ДТП было зафиксировано около 4.45 на пересечении 67-го километра железной дороги "Москва – Рязань" и 10-го километра автодороги "ММК – Чечевилово".
 
Установлено, что иномарка выехала на железнодорожные пути, где совершила столкновение с поездом дальнего следования. Погибшими являются два человека, которые в момент аварии находились в легковом автомобиле. Выясняются обстоятельства случившегося.
ЕТ

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