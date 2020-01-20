В Подмосковье случилось ДТП с легковушкой и поездом, двое погибших

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Пьяный «в дрова» авиадебошир, которого полиция катала на тележке во «Внуково», оказался российским чиновником
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20 января 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Пьяный «в дрова» авиадебошир, которого полиция катала на тележке во «Внуково», оказался российским чиновником
Ульяна Меньшикова
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