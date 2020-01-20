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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Очевидцы рассказали о происшествии в пермской гостинице: "Лужа была на соседней улице"

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Очевидцы рассказали о происшествии в пермской гостинице:
фото: globallookpress.com

Очевидцы поделились подробностями происшествия с прорывом трубы отопления в пермской гостинице минувшей ночью. Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи, погибли пять человек, ещё трое – пострадали, сообщает kp.ru.

В пермской гостинице прорвало трубу отопления, четыре человека обварились насмерть

В пермской гостинице прорвало трубу отопления, четыре человека обварились насмерть

Собеседник рассказал, что трубу прорвало в двух местах, а кипятком залило несколько улиц. По его словам, в районе гостиницы образовался сильный туман.

«Лужа была на шоссе Космонавтов», - уточнил очевидец.

Другой источник добавил, что воды было настолько много, что она хлестала через порог гостиницы.

Сейчас на месте работают спасатели, устанавливаются причины произошедшего. Все пострадавшие доставлены в больницу с ожогами, их текущее состояние не сообщается.

БА

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