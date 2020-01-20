Очевидцы рассказали о происшествии в пермской гостинице:

Очевидцы поделились подробностями происшествия с прорывом трубы отопления в пермской гостинице минувшей ночью. Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи, погибли пять человек, ещё трое – пострадали, сообщает kp.ru.
Собеседник рассказал, что трубу прорвало в двух местах, а кипятком залило несколько улиц. По его словам, в районе гостиницы образовался сильный туман.
«Лужа была на шоссе Космонавтов», - уточнил очевидец.
Другой источник добавил, что воды было настолько много, что она хлестала через порог гостиницы.
Сейчас на месте работают спасатели, устанавливаются причины произошедшего. Все пострадавшие доставлены в больницу с ожогами, их текущее состояние не сообщается.