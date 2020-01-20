В пермской гостинице прорвало трубу отопления, четыре человека обварились насмерть

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20 января 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Перми в частном отеле на улице Советской Армии прорвало трубу отопления. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли четыре человека, а еще трое были доставлены в больницу.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края уточнили, что "скорая помощь" прибыла на место в течение 10 минут. Медики оперативно госпитализировали граждан, получивших из-за прорыва трубы ожоги. Данных об их состоянии пока не поступало.

В настоящий момент на месте работают специлисты, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.