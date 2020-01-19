В Екатеринбурге девушка прыгнула из окна, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге 16-летняя девушка совершила суицид, выбросившись из окна, из-за нежелания выходить замуж за 50-летнего мужчину. Об этом сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале.
Тело девушки обнаружили 10 января в районе Эльмаш. Школьница жила в доме с родителями на восьмом этаже. По национальности девушка и ее родители - езиды. Согласно их религии, замуж можно выходить уже в 16.
Как рассказали журналистам подруги девушки, незадолго до гибели она вместе с родителями ездила в Омск, где жил мужчина, за которого ее хотели выдать замуж. Предположительно, именно из-за этого школьница покончила с собой.