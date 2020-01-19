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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Екатеринбурге девушка прыгнула из окна, не желая выходить замуж

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге девушка прыгнула из окна, не желая выходить замуж
фото: pixabay.com

В Екатеринбурге 16-летняя девушка совершила суицид, выбросившись из окна, из-за нежелания выходить замуж за 50-летнего мужчину. Об этом сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале. 

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Тело девушки обнаружили 10 января в районе Эльмаш. Школьница жила в доме с родителями на восьмом этаже. По национальности девушка и ее родители - езиды. Согласно их религии, замуж можно выходить уже в 16.

Как рассказали журналистам подруги девушки, незадолго до гибели она вместе с родителями ездила в Омск, где жил мужчина, за которого ее хотели выдать замуж. Предположительно, именно из-за этого школьница покончила с собой.

АС

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