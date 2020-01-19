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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Подмосковье произошло ДТП с грузовиком, погибла девушка

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Подмосковье произошло ДТП с грузовиком, погибла девушка
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 19 января, на 146 километре трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье произошло столкновение между легковым автомобилем и грузовиком. В результате аварии погиб один человек.

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«Около 19:00 … по предварительной информации, водитель грузового автомобиля с полуприцепом, двигаясь в сторону области, выехал на полосу,предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение», - уточнили в пресс-службе МВД.

В ведомстве добавили, что водитель легковушки 1987 года рождения получил травмы различной степени тяжести, а его знакомая 1988 года рождения скончалась на месте.

Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия.

БА

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