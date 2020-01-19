В Калининградской области местный житель сломал шею во время крещенских купаний

Представители экстренных служб сообщили, что в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области во время крещенских купаний мужчина сломал себе шею. Пострадавшего оперативно передали сотрудникам «скорой».
«… 23-летний молодой человек нырнул в купель, ударился о дно. Спасатели МЧС извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что молодому человеку диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. Сейчас юноша находится в больнице.
Спасатели уточнили, что под Калининградом в крещенских купаниях приняли участие более 7,5 тыс. человек.