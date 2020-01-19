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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Калининградской области местный житель сломал шею во время крещенских купаний

, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Калининградской области местный житель сломал шею во время крещенских купаний
Фото: pixabay.com

Представители экстренных служб сообщили, что в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области во время крещенских купаний мужчина сломал себе шею. Пострадавшего оперативно передали сотрудникам «скорой».

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«… 23-летний молодой человек нырнул в купель, ударился о дно. Спасатели МЧС извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что молодому человеку диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. Сейчас юноша находится в больнице.

Спасатели уточнили, что под Калининградом в крещенских купаниях приняли участие более 7,5 тыс. человек.

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