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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Смертельное ДТП произошло под Саратовом

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Смертельное ДТП произошло под Саратовом
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 19 января, в городе Энгельс Саратовской области на улице Студенческой легковой со стороны села Шумейка автомобиль вырезался в столб на въезде в город. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

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Известно, что инцидент произошел около 18.00 (17.00 мск).

«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве добавили, что один человек госпитализирован.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия. 

БА

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