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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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На севере Москвы водитель эвакуатора устроил смертельное ДТП с пешеходом

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

На севере Москвы водитель эвакуатора устроил смертельное ДТП с пешеходом
Фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении водителя эвакуатора, который сбил пешехода на севере Москвы в районе четвертого дома по Петрозаводской улице в Ховрино. Отмечается, что в результате происшествия от полученных травм человек погиб.

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«… водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей территории, следуя задним ходом в районе д. 4 по ул. Петрозаводская, и совершил наезд на пешехода, следовавшего по пути движения автомобиля. Пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался», - уточнили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что виновнику аварии избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Позже Головинкий районный суд рассмотрит уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

БА

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