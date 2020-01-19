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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Химках охранник торгового центра ударил по голове подростка

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

В Химках охранник торгового центра ударил по голове подростка
Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видеозапись, на кадрах которой охранник торгового центра в подмосковных Химках избил несовершеннолетнего мальчика. Отмечается, что сотрудник просто хотел разнять двух бунтующих подростков.

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Согласно источнику, конфликт произошел между двумя школьниками, которые устроили драку в ТЦ Мега Химки. Тогда охранник попытался разнять молодых людей и ударил одного кулаком по лицу, после пнул упавшего подростка ногой. При этом мужчине кричали, что виновников потасовки является другой человек.

По данным полиции, пострадавший мальчик некоторое время пролежал на полу. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Видео произошедшего можно посмотреть здесь

 

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