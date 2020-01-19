Похороны в Астраханской области закончились трагически для одного из участников

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19 января 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Астраханской области ссора двух мужчин на похоронах привела к трагедии. 37-летний мужчина поругался с товарищем и убил его на поминках.

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Областной следком сообщает, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, на почве чего и поругались. Один из них взял нож и несколько раз ударил им потерпевшего в грудь. От полученных ранений мужчина скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошёл накануне в Кривом Роге, где 44-летний местный житель в ходе конфликта зарезал пожилого мужчину и 46-летнюю женщину. Известно, что оба убитых приходились убийце близкими родственниками.