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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Массовая драка произошла на турнире по джиу-джитсу в Подмосковье

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Массовая драка произошла на турнире по джиу-джитсу в Подмосковье
Фото: Скриншот видео в соцсетях

В подмосковном Красногорске спортивное состязание по бразильскому джиу-джитсу переросло в массовую потасовку. В ней участвовали не только спортсмены, но и болельщики.

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Во время одной из схваток на открытом турнире Moscow Winter BJJ Cup по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых, возник конфликт, который завершился массовой дракой. В потасовке принимали участие как непосредственные участники соревнований, так и зрители разных возрастов.

Сначала участников драки пытались разнять, но потасовка стала набирать обороты, к ней присоединялись новые лица, в том числе из зала. Сообщается, что многих из них повалили на пол и били ногами. Причины конфликта пока что неизвестны.

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