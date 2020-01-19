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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Житель Ижевска угнал машину каршеринга на Кубани, продал её в Уфе, а попался в Челябинске

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Ижевска угнал машину каршеринга на Кубани, продал её в Уфе, а попался в Челябинске
Фото: Pixabay

В полицию Новороссийска поступило заявление от руководителя местной каршеринговой фирмы о пропаже автомобиля. 

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Он рассказал, что один из клиентов арендовал машину на несколько дней, предоставил все необходимые документы и оплатил договор, одним из условий которого являлся запрет на выезд за пределы Красндарского края и Республики Адыгея. Но вскоре выяснилось, что автомобиль стоимостью 650 тысяч рублей находится в Волгоградской области. Позже автомобиль пропал с радаров. Связи с клиентом тоже не было.

«Его объявили в розыск, а через несколько дней поступило сообщение, что мужчина с такими же данными берёт машину напрокат в Челябинске. Там полиция и задержала подозреваемого – 53-летнего жителя Ижевска», – сообщает пресс-служба ГУВД Краснодарского края.

Мужчину доставили в Новороссийск и выяснили, что угнанную машину каршеринга он продал в Уфе за 30 тысяч рублей. Сейчас он под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы за кражу в крупном размере.

ДВа

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