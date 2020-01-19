Житель Ижевска угнал машину каршеринга на Кубани, продал её в Уфе, а попался в Челябинске

//Происшествия 13+

19 января 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В полицию Новороссийска поступило заявление от руководителя местной каршеринговой фирмы о пропаже автомобиля.

В МВД рассказали, как мошенники угоняют автомобили

Он рассказал, что один из клиентов арендовал машину на несколько дней, предоставил все необходимые документы и оплатил договор, одним из условий которого являлся запрет на выезд за пределы Красндарского края и Республики Адыгея. Но вскоре выяснилось, что автомобиль стоимостью 650 тысяч рублей находится в Волгоградской области. Позже автомобиль пропал с радаров. Связи с клиентом тоже не было.

«Его объявили в розыск, а через несколько дней поступило сообщение, что мужчина с такими же данными берёт машину напрокат в Челябинске. Там полиция и задержала подозреваемого – 53-летнего жителя Ижевска», – сообщает пресс-служба ГУВД Краснодарского края.

Мужчину доставили в Новороссийск и выяснили, что угнанную машину каршеринга он продал в Уфе за 30 тысяч рублей. Сейчас он под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы за кражу в крупном размере.