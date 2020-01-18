СМИ: в московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

//Происшествия 13+

18 января 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В московском аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы после того, как ее засосало в сливную трубу, сообщает "Регион онлайн" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Скончался подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке

Девочка купалась в бассейне вместе с родителями, когда ее нога попала в сливную трубу. Ребенка удалось быстро вытащить из воды, передает телеканал РенТВ. Сообщается, что пострадавшую отвезли в больницу для оказания помощи.

ЧП произошло в аквапарке на территории комплекса "Лужники". Между тем, администрация спорткомплекса опровергла информацию: "Единственная ситуация - это обращение родителей маленькой девочки по поводу синяка на ягодице".