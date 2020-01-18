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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: в московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу
фото: pixabay.com

В московском аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы после того, как ее засосало в сливную трубу, сообщает "Регион онлайн" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Скончался подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке

Скончался подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке

 

Девочка купалась в бассейне вместе с родителями, когда ее нога попала в сливную трубу. Ребенка удалось быстро вытащить из воды, передает телеканал РенТВ. Сообщается, что пострадавшую отвезли в больницу для оказания помощи.

ЧП произошло в аквапарке на территории комплекса "Лужники". Между тем, администрация спорткомплекса опровергла информацию: "Единственная ситуация - это обращение родителей маленькой девочки по поводу синяка на ягодице".

АС

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