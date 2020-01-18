В одном из домов Петербурга потолок рухнул на детскую кроватку

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18 января 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

детская кроватка, pixabay.com

В жилом доме на Большом проспекте Петроградской стороны потолок рухнул на детскую кроватку. Согласно последней информации осведомленных источников, ребенок чудом не пострадал в ходе случившегося.

В МЧС уточнили, что происшествие было зафиксировано сегодня рано утром в одной из комнат коммунальной квартиры дома под номером 70-72.

Местная жительница отметила, что потолок обрушился прямо на детскую кроватку, в которой, к счастью, не было ребенка. Восстановлением помещения будет заниматься управляющая компания. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.