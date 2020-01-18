Школьников, пропавших под Тверью, нашли живыми и здоровыми

Сотрудники правоохранительных органов нашли двух школьников, которые вечером в минувшую пятницу, 17 января, ушли из дома и пропали в Тверской области. Об этом сообщило сегодня СУСК РФ по региону.

Мальчики 2006 и 2007 годов рождения исчезли накануне в городе Калязин. Поисками детей занимались сотрудники Следственного комитета, МВД, спасатели, а также волонтеры.

В субботу ребята были найдены дома у своего приятеля, куда они пришли утром. В настоящий момент следователи устанавливают все причины отсутствия детей. Сами школьники утверждают, что они всю ночь гуляли.