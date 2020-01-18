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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Ставропольском крае случилось массовое ДТП, пострадали 11 детей

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

В Ставропольском крае случилось массовое ДТП, пострадали 11 детей
разбитая машина, pixabay.com

В Кочубеевском районе Ставропольского края в субботу, 18 января, около семи часов утра по местному времени столкнулись шесть легковушек и микроавтобус. Пострадали не менее четырнадцати человек.

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Отмечается, что среди пострадавших одиннадцать детей. Шестеро травмированных людей были оперативно доставлены в городскую больницу города Невинномысска, а остальных направили на амбулаторное лечение. Данных о состоянии пострадавших не поступало.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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