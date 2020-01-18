В Ставропольском крае случилось массовое ДТП, пострадали 11 детей

В Кочубеевском районе Ставропольского края в субботу, 18 января, около семи часов утра по местному времени столкнулись шесть легковушек и микроавтобус. Пострадали не менее четырнадцати человек.
Отмечается, что среди пострадавших одиннадцать детей. Шестеро травмированных людей были оперативно доставлены в городскую больницу города Невинномысска, а остальных направили на амбулаторное лечение. Данных о состоянии пострадавших не поступало.
Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.