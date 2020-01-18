Пропавшего в Кузбассе школьника нашли живым в Новокузнецке

Четырнадцатилетнего пропавшего в селе Калачево в минувший четверг, 16 января, подростка, который мог нуждаться в помощи врачей из-за имеющегося у него заболевания, нашли на территории Новокузнецка.

Поисками несовершеннолетнего занимались экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также инспекторы ПДН. Ориентировку на пропавшего мальчика направили в средства массовой информации, а также в отделы органы внутренних дел Кемеровской области.

Установлено, что в отношении школьника не совершалось никаких противоправных действий. Устанавливаются все обстоятельства и причины исчезновения школьника.