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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Пропавшего в Кузбассе школьника нашли живым в Новокузнецке

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пропавшего в Кузбассе школьника нашли живым в Новокузнецке
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Четырнадцатилетнего пропавшего в селе Калачево в минувший четверг, 16 января, подростка, который мог нуждаться в помощи врачей из-за имеющегося у него заболевания, нашли на территории Новокузнецка.
 
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Поисками несовершеннолетнего занимались экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также инспекторы ПДН. Ориентировку на пропавшего мальчика направили в средства массовой информации, а также в отделы органы внутренних дел Кемеровской области.
 
Установлено, что в отношении школьника не совершалось никаких противоправных действий. Устанавливаются все обстоятельства и причины исчезновения школьника.
ЕТ

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