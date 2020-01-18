Двое школьников пропали под Тверью

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18 января 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

Вечером в пятницу, 17 января, двое школьников ушли из дома в Тверской области и пропали. Следственное управление СК РФ по региону утром в субботу сообщает, что правоохранители ищут несовершеннолетних.

На Чукотке нашли оленевода, который заблудился в тундре и 16 дней жил без еды Уточняется, что пропали жители города Калязина 2007 и 2006 годов рождения. По факту безвестного исчезновения школьников в настоящий момент проводится доследственная проверка. Опрошены родственники пропавших, осмотрены места, где их видели в последний раз.

В поисках ребят сейчас задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, спасатели, а также волонтеры.