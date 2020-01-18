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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Красноярском крае сошла вторая за последние двое суток лавина

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае сошла вторая за последние двое суток лавина
лавина, pixabay.com
На юге Красноярского края сошла вторая лавина за последние двое суток. Согласно последней информации регионального главка МЧС, данный инцидент ограничил движение на автодороге Курагино – Черемшанка.
 
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В Пакистане из-за схода лавин погибли более 50 человек

 
На место схода снежной массы оперативно выехали две единицы техники для расчистки. В общей сложности к ликвидации последствий случившегося было привлечено восемь человек и три единицы техники.
 
Напомним, в минувшую пятницу, 17 января, в Курагинском районе также лавина сошла на дорогу, вследствие чего движение транспорта было временно ограничено.
ЕТ

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