В Красноярском крае сошла вторая за последние двое суток лавина

На юге Красноярского края сошла вторая лавина за последние двое суток. Согласно последней информации регионального главка МЧС, данный инцидент ограничил движение на автодороге Курагино – Черемшанка.

На место схода снежной массы оперативно выехали две единицы техники для расчистки. В общей сложности к ликвидации последствий случившегося было привлечено восемь человек и три единицы техники.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 января, в Курагинском районе также лавина сошла на дорогу, вследствие чего движение транспорта было временно ограничено.