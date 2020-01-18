Туристка из Свердловской области вместо храма попала на ликеро-водочный завод

Жительница Свердловской области подала в суд на туристическую компанию из-за изменения программы автобусного тура. Вместо поездки в храм женщине предложили поехать в магазин при ликеро-водочном заводе.

Установлено, что гражданка приобрела автобусный тур из Перми в Великий Устюг, заплатив 32,5 тысячи рублей. В рамках поездки участники экскурсии должны были посетить храм Прокопия Праведного. Вместо этого женщине предложили посещение магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.

Гражданка не согласилась на новую программу, так как планировала поездку с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка. Она потребовала выплаты компенсации в размере около 100 тысяч рублей, однако К расноуфимский районный суд отказал ей в удовлетворении требований в полном объеме.

В Свердловском областном суде сочли, что посещение алкогольного магазина вместо храма способно нанести моральный вред. Оценили его в 3 тысячи рублей.