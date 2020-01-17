Начало положено. В России от употребления снюса скончался человек

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17 января 2020, 23:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Снюс, фото: pixabay.com

Один человек скончался от употребления снюса в России. Это стало первым случаем летального исхода от пристрастия к жевательным некурительным наркотикосодержащим смесям.

По словам главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, некурительные наркотикосодержащие смеси в России вызвали вспышку различных заболеваний, особенно среди молодежи.

Он уточнил, что увлекаются жевательными конфетами, жвачками или другими подобными смесями, в основном, подростки.

Брют отметил, что в последние несколько лет в стране зафиксирована вспышка потребления подобных средств, что часто вызывает у людей психозы, заторможенность и другие нарушения психического и физического здоровья.

"Российское правительство в 2016 году издало закон, которым запрещено употребление подобного рода веществ, но рынок заполнили аналогичные вещества", - добавил Брют.