Видео: в Москве школьник избил учительницу и устроил погром в ее кабинете

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17 января 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Следователи проведут проверку по факту избиения школьником учительницы в одной из столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК Российской Федерации по Москве. В Мексике шестиклассник устроил стрельбу в школе

Как стало известно, ученик-второгодник одной из школ Москвы избил свою учительницу прямо во время занятий после того, как она потребовала от него прекратить слушать музыку на уроке и убрать мобильный телефон.

Педагог выдернула наушник у него из уха, случайно порвав провод. Тогда подросток несколько раз ударил женщину и рассек ей кожу на голове, а затем устроил в классе настоящий погром. Учительницу госпитализировали.

К выходкам восьмиклассника педагоги уже привыкли. Он давно стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Воспитанием мальчика занимается бабушка. Именно ей и удалось в итоге утихомирить подростка.





Видео предоставлено телеканалом РенТВ.