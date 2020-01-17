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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Видео: в Москве школьник избил учительницу и устроил погром в ее кабинете

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: в Москве школьник избил учительницу и устроил погром в ее кабинете
фото: pixabay.com

Следователи проведут проверку по факту избиения школьником учительницы в одной из столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК Российской Федерации по Москве. 

В Мексике шестиклассник устроил стрельбу в школе

В Мексике шестиклассник устроил стрельбу в школе

Как стало известно, ученик-второгодник одной из школ Москвы избил свою учительницу прямо во время занятий после того, как она потребовала от него прекратить слушать музыку на уроке и убрать мобильный телефон.

Педагог выдернула наушник у него из уха, случайно порвав провод. Тогда подросток несколько раз ударил женщину и рассек ей кожу на голове, а затем устроил в классе настоящий погром. Учительницу госпитализировали.

К выходкам восьмиклассника педагоги уже привыкли. Он давно стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Воспитанием мальчика занимается бабушка. Именно ей и удалось в итоге утихомирить подростка.

Видео предоставлено телеканалом РенТВ.

АС

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