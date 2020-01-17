Модель Ксения Пунтус назвала свое падение из окна

Модель Ксения Пунтус, которая попала в больницу якобы после падения из окна квартиры внука актера и режиссера Никиты Михалкова, заявила, что случившееся с ней является "нелепой случайностью".
По словам девушки, в день происшествия она не находилась под воздействием запрещенных веществ и таблеток, как сообщали некоторые СМИ. Кристина уточнила, что ведет здоровый образ жизни. Модель также назвала внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, которого некоторые считают причастным к случившемуся, "чудеснейшим человеком".
Пунтус на своей страничке в социальной сети выразила благодарность всем, кто поддержал ее в трудную минуту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram