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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Модель Ксения Пунтус назвала свое падение из окна "нелепой случайностью"

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Модель Ксения Пунтус назвала свое падение из окна
капельница, pixabay.com

Модель Ксения Пунтус, которая попала в больницу якобы после падения из окна квартиры внука актера и режиссера Никиты Михалкова, заявила, что случившееся с ней является "нелепой случайностью".

Агент Пунтус считает, что модель не могла рассказать о своём падении из окна

Агент Пунтус считает, что модель не могла рассказать о своём падении из окна

По словам девушки, в день происшествия она не находилась под воздействием запрещенных веществ и таблеток, как сообщали некоторые СМИ. Кристина уточнила, что ведет здоровый образ жизни. Модель также назвала внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, которого некоторые считают причастным к случившемуся, "чудеснейшим человеком".

Пунтус на своей страничке в социальной сети выразила благодарность всем, кто поддержал ее в трудную минуту.

 

 
 
 
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Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha)17 Янв 2020 в 3:29 PST

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