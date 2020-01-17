Модель Ксения Пунтус назвала свое падение из окна

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17 января 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

капельница, pixabay.com

Модель Ксения Пунтус, которая попала в больницу якобы после падения из окна квартиры внука актера и режиссера Никиты Михалкова, заявила, что случившееся с ней является "нелепой случайностью".

По словам девушки, в день происшествия она не находилась под воздействием запрещенных веществ и таблеток, как сообщали некоторые СМИ. Кристина уточнила, что ведет здоровый образ жизни. Модель также назвала внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, которого некоторые считают причастным к случившемуся, "чудеснейшим человеком".

Пунтус на своей страничке в социальной сети выразила благодарность всем, кто поддержал ее в трудную минуту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha)17 Янв 2020 в 3:29 PST