В Австралии дождались спасительного дождя

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17 января 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

На юго-восток Австралии, где еще с прошлого года продолжаются катастрофические лесные пожары, пролились спасительные дожди.

Их с надеждой восприняла вся нация. Ожидается, что долгожданные осадки облегчат положение во многих районах.