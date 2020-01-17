В Ленобласти старушка попала под поезд и выжила

В Ленинградской области на железнодорожной станции Мельничный Ручей на днях под поезд попала пожилая женщина. Уточняется, что 80-летняя пенсионерка смогла выжить после столкновения с составом.
Установлено, что локомотив задел женщину по касательной и откинул ее в сторону. Пожилая дама в результате случившегося получила ушиб мягких тканей. В настоящий момент здоровью и жизни пенсионерки ничто не угрожает.
Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Они также призывают соблюдать все правила безопасности на железной дороге.