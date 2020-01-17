В Ленобласти старушка попала под поезд и выжила

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17 января 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

рельсы, pixabay.com

В Ленинградской области на железнодорожной станции Мельничный Ручей на днях под поезд попала пожилая женщина. Уточняется, что 80-летняя пенсионерка смогла выжить после столкновения с составом.

Установлено, что локомотив задел женщину по касательной и откинул ее в сторону. Пожилая дама в результате случившегося получила ушиб мягких тканей. В настоящий момент здоровью и жизни пенсионерки ничто не угрожает.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Они также призывают соблюдать все правила безопасности на железной дороге.