Жительница Кирова, дочь которой умерла от истощения, отправится в колонию на 13 лет

Жительница Кирова, которая в прошлом году оставила свою трехлетнюю дочь на неделю одну в квартире, вследствие чего ребенок скончался от истощения, отправится в колонию общего режима на тринадцать лет.

Кировская областная прокуратура отметила, что женщина признана виновной в убийстве малолетней с особой жестокостью.

Напомним, 20 февраля 2019 года в квартире жилого дома на улице Щорса в Кирове было найдено тело девочки. Эксперты установили, что причиной смерти несовершеннолетней стало обезвоживание, голодание и общее переохлаждение организма из-за того, что мать оставила ее без присмотра.