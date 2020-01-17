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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Жительница Кирова, дочь которой умерла от истощения, отправится в колонию на 13 лет

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жительница Кирова, дочь которой умерла от истощения, отправится в колонию на 13 лет
тюрьма, pixabay.com
Жительница Кирова, которая в прошлом году оставила свою трехлетнюю дочь на неделю одну в квартире, вследствие чего ребенок скончался от истощения, отправится в колонию общего режима на тринадцать лет.
 
В Кирове оставленный на неделю ребёнок умер от обезвоживания

В Кирове оставленный на неделю ребёнок умер от обезвоживания

 
Кировская областная прокуратура отметила, что женщина признана виновной в убийстве малолетней с особой жестокостью. 
 
Напомним, 20 февраля 2019 года в квартире жилого дома на улице Щорса в Кирове было найдено тело девочки. Эксперты установили, что причиной смерти несовершеннолетней стало обезвоживание, голодание и общее переохлаждение организма из-за того, что мать оставила ее без присмотра.
ЕТ

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Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

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