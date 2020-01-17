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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Самаре нашли разыскиваемую французской полицией девочку

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Самаре нашли разыскиваемую французской полицией девочку
Фото: pixabay.com

Пресс-служба УФССП по региону сообщила, что судебные приставы обнаружили в Самаре шестилетнюю девочку, которую разыскивала французская полиция. Известно, что о розыске ребенка заявил департамент государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ.

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«…ранее разыскиваемую французской полицией, судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску нашли в Самаре», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что в результате проверки, был установлен адрес проживания несовершеннолетнего ребенка и её матери. Более подробной информации УФССП предоставить не может, т.к. расследование носит «закрытый характер».

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