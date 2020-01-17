В Самаре нашли разыскиваемую французской полицией девочку

Пресс-служба УФССП по региону сообщила, что судебные приставы обнаружили в Самаре шестилетнюю девочку, которую разыскивала французская полиция. Известно, что о розыске ребенка заявил департамент государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ.
«…ранее разыскиваемую французской полицией, судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску нашли в Самаре», - отметили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что в результате проверки, был установлен адрес проживания несовершеннолетнего ребенка и её матери. Более подробной информации УФССП предоставить не может, т.к. расследование носит «закрытый характер».