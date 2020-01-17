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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Один человек погиб в ДТП с 15 машинами

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Один человек погиб в ДТП с 15 машинами
Фото: pixabay.com

Официальный представитель регионального ГУ МВД Байзет Гомлешко сообщил, что под городом Адыгейск на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение между пятнадцатью автомобилями. В результате аварии пострадали несколько человек, один погиб.

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«ДТП произошло в районе 7:20, предварительно. Участников ДТП, предварительно, 15-18 машин. Есть информация, что один погиб, трое пострадавших. На место стянуто несколько нарядов ГИБДД, движение на данном участке затруднено», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе МВД добавили, что на участке дороги, где произошла авария – туман и гололед. Предположительно, именно погода стала причиной ДТП. Пострадавшие госпитализированы.

На территории работает министр МВД по республике Владимир Алай.

БА

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