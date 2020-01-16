Соседи устроили ссору в коммунальной квартире: пострадали три девочки

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16 января 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фотобанк АН

В одной из коммунальных квартир в Москве пострадали три девочки. Это произошло во время ссоры соседей, которым в этот момент было все равно на наследниц.

Всеволжск: десятилетний мальчик едва не утонул в бассейне

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что в результате дети получили телесные повреждения.

Одна из девочек была госпитализирована, однако сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие начало проверку. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев конфликта.

Ранее было известно: десятилетний мальчик едва не утонул в бассейне во Всеволожске во время групповой тренировки.