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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Стали известны подробности смертельного ДТП в Саратовской области

, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны подробности смертельного ДТП в Саратовской области
фото: соцсети

В четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись "Волга" и минивэн Hyundai, в котором, как выяснилось, ехали иностранцы. Водитель "Волги" и трое из минивэна скончались на месте, еще пять человек получили травмы. 

Саратовская область: четыре человека погибли при ДТП

Саратовская область: четыре человека погибли при ДТП

 

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло приблизительно в 8:20 у села Полчаниновка. От полученных травм четыре человека скончались на месте, а двое попали в больницу в среднетяжелом состоянии.

Все пассажиры минивэна Hyundai - граждане Узбекистана. Семьи погибших, а также пострадавшие получат помощь от консульства своей страны. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Генеральном консульстве Узбекистана в Казани.

АС

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