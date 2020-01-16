Стали известны подробности смертельного ДТП в Саратовской области

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16 января 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись "Волга" и минивэн Hyundai, в котором, как выяснилось, ехали иностранцы. Водитель "Волги" и трое из минивэна скончались на месте, еще пять человек получили травмы. Саратовская область: четыре человека погибли при ДТП

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло приблизительно в 8:20 у села Полчаниновка. От полученных травм четыре человека скончались на месте, а двое попали в больницу в среднетяжелом состоянии.

Все пассажиры минивэна Hyundai - граждане Узбекистана. Семьи погибших, а также пострадавшие получат помощь от консульства своей страны. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Генеральном консульстве Узбекистана в Казани.