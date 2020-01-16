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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Красноярском крае школьница забеременела от 10-летнего мальчика

, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Красноярском крае школьница забеременела от 10-летнего мальчика
фото: pixabay.com

В Красноярском крае 13-летняя ученица 7-го класса местной школы забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сегодня сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники. 

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В сообщении отмечается, что девочка находится уже на седьмой неделе беременности. Дети учатся в разных школах, однако при этом они общаются в социальных сетях и у обоих на страницах стоит статус "в гражданском браке".

При этом опрошенные журналистами издания врачи сомневаются в версии, согласно которой отец - мальчик, и подчеркивают, что его отцовство несложно проверить. Известно, что семья девочки намерена сохранить беременность.

Из полиции материалы проверки по факту диагностирования врачами беременности у 13-летней школьницы поступили в следственные органы. Начата проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.

АС

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