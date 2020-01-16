В Москве завели уголовное дело по факту кражи квартиры известного космонавта

В Москве утром 15 января обокрали квартиру космонавта Олега Новицкого. Известно, что злоумышленники вынесли из нее несколько пар наручных часов, сейф с травматическим пистолетом и деньги.
Общий ущерб от кражи составил всего около 900 тысяч рублей.
Квартира Новицкого расположена на первом этаже дома. Жилое помещение не оснащено системами видеонаблюдения, охраны и сигнализации. Грабителям достаточно было выломать оконную решетку и разбить стекло.
Уже заведено уголовное дело по статье «о краже в крупном размере с проникновением в жилище».
Первый полет Олега Викторовича в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-06М» состоялся 16 марта 2013 года.