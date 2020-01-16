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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Москве завели уголовное дело по факту кражи квартиры известного космонавта

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская Правда

В Москве завели уголовное дело по факту кражи квартиры известного космонавта
Фотобанк АН

В Москве утром 15 января обокрали квартиру космонавта Олега Новицкого. Известно, что злоумышленники вынесли из нее несколько пар наручных часов, сейф с травматическим пистолетом и деньги.

 

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Общий ущерб от кражи составил всего около 900 тысяч рублей.

Квартира Новицкого расположена на первом этаже дома. Жилое помещение не оснащено системами видеонаблюдения, охраны и сигнализации. Грабителям достаточно было выломать оконную решетку и разбить стекло.

Уже заведено уголовное дело по статье «о краже в крупном размере с проникновением в жилище».

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ЕЧ

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