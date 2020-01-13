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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери
ребенок рисует, pixabay.com

Руководство омской школы-интерната, куда поместили 8-летнего ребенка, которого отчим и мать в качестве наказания ставили на гречку, вернули мальчика матери. Сейчас он находится в хорошем состоянии.

Они не считают это пыткой. В Омске отчим и мать, истязавшие сына гречкой, частично признали вину в суде

Они не считают это пыткой. В Омске отчим и мать, истязавшие сына гречкой, частично признали вину в суде

Директор интерната Евгений Пузанов сообщил, что ребенок ежедневно посещает специалистов в интернате, а ситуацию в его семье контролируют. Подчеркивается, что мать мальчика не лишена родительских прав и не ограничена в них, поэтому сын живет с ней. Уточняется, что в праздники школьник с мамой и бабушкой посетил театр и цирк, ходил на каток и горку. Окончательное решение о месте проживании ребенка будет принято после того, как суд вынесет приговор.

Напомним, об истязании мальчика стало известно в мае прошлого года. Мать и отчим заставляли его стоять коленями на гречке. Крупа вросла в кожу, вследствие чего ее пришлось удалять хирургическим путем.

ЕТ

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