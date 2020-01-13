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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Инну Чурикову и её супруга обокрали в аэропорту испанской столицы

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Инну Чурикову и её супруга обокрали в аэропорту испанской столицы
Фото: соцсети

Народная артистка Инна Чурикову осталась без сумки в аэропорту Мадрида. Актриса оценила ущерб в 250 тысяч рублей.

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В столицу Испании актриса прибыла вместе с супругом Глебом Панфиловым и сыном Иваном. В пропавшей сумке находились загранпаспорта Чуриковой и Панфилова, российский паспорт их сына, кошелек с наличными и кредитками, смартфон. Кроме этого, по словам Чуриковой, пропали очки, которые она оценивает в 90 тысяч рублей.

Известно, что никаких заявлений в местную полицию Чурикова писать не стала. Но для того, чтобы вернуться на родину, ей пришлось обратиться за помощью в российское консульство. Несмотря на инцидент, актриса отметила, что во всем остальном поездка в Испанию была прекрасной.

Народная артистка СССР Инна Чурикова известна главными ролями в культовых фильмах разных лет: «Морозко», «Васса», «Прошу слова», «Курьер», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли».

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