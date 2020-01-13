Водитель маршрутки, сбивший школьницу и скрывшийся, задержан в Тюмени

Сотрудники правоохранительных органов Тюмени задержали водителя маршрутки, который в конце декабря сбил на пешеходном переходе школьницу и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, что инцидент случился вечером 26 декабря на Казаровской улице в Тюмени. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд маршрутный автобус №65.

Водитель скрылся с места ДТП, хотя у его маршрутки треснуло лобовое стекло и разбилось одно из зеркал. 17-летняя девушка получила травму руки.