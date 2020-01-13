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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Водитель маршрутки, сбивший школьницу и скрывшийся, задержан в Тюмени

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Водитель маршрутки, сбивший школьницу и скрывшийся, задержан в Тюмени
знак пешеходного перехода, pixabay.com
Сотрудники правоохранительных органов Тюмени задержали водителя маршрутки, который в конце декабря сбил на пешеходном переходе школьницу и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
 

 
В региональной Госавтоинспекции напомнили, что инцидент случился вечером 26 декабря на Казаровской улице в Тюмени. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд маршрутный автобус №65.
 
Водитель скрылся с места ДТП, хотя у его маршрутки треснуло лобовое стекло и разбилось одно из зеркал. 17-летняя девушка получила травму руки.
 
Впоследствии выяснилось, что за рулем маршрутки находился мужчина 1971 года рождения. В его отношении составили административный материал по статье 12.27 части 2 КоАП РФ "Оставление водителем места ДТП". Его лишили прав на год.
ЕТ

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