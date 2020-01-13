В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве, совершенном четверть века назад

Сегодня стало известно, что сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России задержали в Челябинске человека, который подозревается в убийстве мужчины, совершенном 25 лет назад.

Убийство, о котором идет речь, было совершено в августе 1994 года на территории товарного двора станции Челябинск-Главный неподалеку от строившегося автомобильного моста. Тогда установить личность преступника не удалось. Расследование, однако, не прекращалось. Лишь через четверть века с момента случившегося работа следователей дала результаты.

Оперативники транспортной полиции задержали 58-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве. Он ранее был неоднократно судим. Назначен ряд экспертиз.