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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве, совершенном четверть века назад

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве, совершенном четверть века назад
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

Сегодня стало известно, что сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России задержали в Челябинске человека, который подозревается в убийстве мужчины, совершенном 25 лет назад.

Убийство, о котором идет речь, было совершено в августе 1994 года на территории товарного двора станции Челябинск-Главный неподалеку от строившегося автомобильного моста. Тогда установить личность преступника не удалось. Расследование, однако, не прекращалось. Лишь через четверть века с момента случившегося работа следователей дала результаты.

Оперативники транспортной полиции задержали 58-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве. Он ранее был неоднократно судим. Назначен ряд экспертиз.

 
 
ЕТ

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