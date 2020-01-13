У жителя Башкирии похитили 1 млн рублей, который он хранил в собачьей конуре

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13 января 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

У жителя Стерлитамака в Республике Башкортостан похитили 1 миллион рублей, который он хранил в собачьей конуре. Соответствующую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина хранил наличные в стеклянной банке, а саму емкость оставлял в собачьем домике. Деньги были украдены в период с конца декабря прошлого года по 10 января текущего года.

По заявлению жителя Стерлитамака было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". В настоящий момент выясняется, кто именно мог похитить из конуры крупную сумму.