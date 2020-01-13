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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами
салон автобуса, pixabay.com
В Калининградской области перевернулся автобус, в котором находились 13 пассажиров. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 13 января, сотрудники регионального управления ГИБДД.
 
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Автобус с 35 юными спортсменами попал в ДТП в Прикамье

 
Авария случилась в 9.40 (10.40 по Москве), когда автобус следовал по маршруту Озерск – Гусев. На 135-м километре дороге 55-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.
 
Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
ЕТ

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