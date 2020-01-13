В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами

В Калининградской области перевернулся автобус, в котором находились 13 пассажиров. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 13 января, сотрудники регионального управления ГИБДД.

Авария случилась в 9.40 (10.40 по Москве), когда автобус следовал по маршруту Озерск – Гусев. На 135-м километре дороге 55-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.