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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Уволился омский травматолог, отказавшийся принимать пациентов

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Уволился омский травматолог, отказавшийся принимать пациентов
врач, pixabay.com
Пожилой травматолог в Омске, который отказался принимать пациентов, заявив о своей низкой зарплате, уволился. Ранее мужчина признался, что действительно был нетрезв, когда совершил этот шаг.
 
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Представитель облминздрава сообщил в понедельник, что дежурный врач-травматолог Евгений Батушенко, вышедший на работу 11 января в нетрезвом состоянии, получил выговор за нарушение трудовой дисциплины. Сегодня он решил уволиться по собственному желанию.
 
Подчеркивается, что через несколько часов после инцидента медик раскаялся в своих действиях и принес извинения. Уточняется, что все пациенты, которые в тот день пришли на прием, получили необходимую помощь.
ЕТ

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