Уволился омский травматолог, отказавшийся принимать пациентов

Пожилой травматолог в Омске, который отказался принимать пациентов, заявив о своей низкой зарплате, уволился. Ранее мужчина признался, что действительно был нетрезв, когда совершил этот шаг.

Представитель облминздрава сообщил в понедельник, что дежурный врач-травматолог Евгений Батушенко, вышедший на работу 11 января в нетрезвом состоянии, получил выговор за нарушение трудовой дисциплины. Сегодня он решил уволиться по собственному желанию.

Подчеркивается, что через несколько часов после инцидента медик раскаялся в своих действиях и принес извинения. Уточняется, что все пациенты, которые в тот день пришли на прием, получили необходимую помощь.