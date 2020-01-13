Кузбасс: турист наткнулся на собственную лыжу и умер

//Происшествия 13+

13 января 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Мужчина из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу при катании в кузбасском Шерегеше. Медики не смогли спасти туриста.

По словам очевидцев, молодой человек ехал по трассе на большой скорости, однако не справился с управлением на одной из развилок. В какой-то момент турист упал на склоне и наткнулся на свою лыжу. Уточняется, что мужчина проживал в поселке Петровское.

Пострадавший был экстренно доставлен в Таштагольскую городскую больницу, его прооперировали, но травмы оказались слишком тяжелыми. Обстоятельства инцидента уточняются.