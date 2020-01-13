Кузбасс: турист наткнулся на собственную лыжу и умер

Мужчина из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу при катании в кузбасском Шерегеше. Медики не смогли спасти туриста.
По словам очевидцев, молодой человек ехал по трассе на большой скорости, однако не справился с управлением на одной из развилок. В какой-то момент турист упал на склоне и наткнулся на свою лыжу. Уточняется, что мужчина проживал в поселке Петровское.
Пострадавший был экстренно доставлен в Таштагольскую городскую больницу, его прооперировали, но травмы оказались слишком тяжелыми. Обстоятельства инцидента уточняются.