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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Подмосковье устанавливают обстоятельства гибели мальчика в сгоревшей бане

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье устанавливают обстоятельства гибели мальчика в сгоревшей бане
баня, pixabay.com
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего опекаемого ребенка при пожаре в бане в Подмосковье, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
 
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Данные об обнаружении тела подростка при тушении пожара в частной бане, расположенной в деревне Аксеново городского округа Клин, поступили накануне вечером. По факту случившегося проводится проверка.
 
Установлено, что 14-летний мальчик находился в бане по месту жительства вместе с двумя своими знакомыми – тоже несовершеннолетними. Предполагается, что из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар. Впоследствии было найдено тело одного погибшего, двое других подростков с ожогами были доставлены в Клинскую горбольницу.
ЕТ

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