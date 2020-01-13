В Подмосковье устанавливают обстоятельства гибели мальчика в сгоревшей бане

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего опекаемого ребенка при пожаре в бане в Подмосковье, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Данные об обнаружении тела подростка при тушении пожара в частной бане, расположенной в деревне Аксеново городского округа Клин, поступили накануне вечером. По факту случившегося проводится проверка.

Установлено, что 14-летний мальчик находился в бане по месту жительства вместе с двумя своими знакомыми – тоже несовершеннолетними. Предполагается, что из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар. Впоследствии было найдено тело одного погибшего, двое других подростков с ожогами были доставлены в Клинскую горбольницу.