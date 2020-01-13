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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Москве мужчина нашел в подъезде шприц и вколол его содержимое

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Москве мужчина нашел в подъезде шприц и вколол его содержимое
Фото: pixabay.com

В одну из столичных больниц в бессознательном состоянии доставлен мужчина, обнаруживший в подъезде шприц. Пострадавший вколол содержимое находки себе в пах.

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Сообщается, что мужчина оказался героиновым наркоманом. Он возвращался домой из магазина, когда обнаружил в подъезде шприц с неизвестным содержимым. Сначала мужчина решил попробовать находку на вкус, а затем и вовсе вколол ее себе в пах. После этого ему стало плохо. В бессознательном состоянии мужчину доставили в реанимацию. Врачи диагностировали отравление наркотическими веществами. По факту произошедшего началась проверка.

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