В Москве мужчина нашел в подъезде шприц и вколол его содержимое

//Происшествия 13+

13 января 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В одну из столичных больниц в бессознательном состоянии доставлен мужчина, обнаруживший в подъезде шприц. Пострадавший вколол содержимое находки себе в пах.

Сообщается, что мужчина оказался героиновым наркоманом. Он возвращался домой из магазина, когда обнаружил в подъезде шприц с неизвестным содержимым. Сначала мужчина решил попробовать находку на вкус, а затем и вовсе вколол ее себе в пах. После этого ему стало плохо. В бессознательном состоянии мужчину доставили в реанимацию. Врачи диагностировали отравление наркотическими веществами. По факту произошедшего началась проверка.