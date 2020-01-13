У стен Кремля умер мужчина

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13 января 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Москве возле стен Кремля скончался 64-летний мужчина. Сообщается, что он был работников Александровского сада. Инцидент произошел в воскресенье, 12 января.

Коллеги погибшего рассказали, что после обеда он прилег отдохнуть на рабочем месте и уснул. Во время сна у мужчины случился сердечный приступ. Находящиеся рядом люди вызвали скорую помощь, однако прибывшие на вызов врачи смогли лишь констатировать факт смерти мужчины. Причиной гибели медики указали сердечную недостаточность. Отмечается, что по факту смерти работника проводится проверка.