Под Воронежем женщина перевозила приемного сына в багажнике, а после избивала подручными предметами

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13 января 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно о слушании в суде по делу жительницы Воронежской области, которая на протяжении двух лет издевалась над старшим приемным сыном. Отмечается, что женщина возила его в багажнике, била скалкой и даже пыталась утопить в водоеме.

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«Испытывая личную неприязнь к одному из усыновленных детей, женщина в период времени с лета 2016 года по 23 августа 2018 года причиняла физические и психические страдания ребенку, 2004 года рождения», - уточнили в ведомстве.

В СК рассказали, что в жаркую летнюю погоду 42-летняя женщина перевозила мальчика в багажнике, а по приезду домой избивала веревками, металлическими столовыми приборами и запирала на ночь в хозяйственной постройке.

Отмечается, что злоумышленница вместе со своим супругом стали приемными родителями трех мальчиков в феврале 2016 года. Два других 2005 года рождения. Сейчас приемные дети изъяты и помещены в детский дом. Женщина вину не признает.

«Кроме того, заставляла других детей морально издеваться над подростком», - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и принуждении свидетеля к даче ложных показаний.