Браконьеры из Приморско-Ахтарского района заплатят штраф более 800 тысяч рублей

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13 января 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани пограничники задержали жителей Приморско-Ахтарского района, которые в результате браконьерского промысла причинили ущерб биоресурсам Ахтарского лимана более чем на 800 тысяч рублей.

Инцидент произошел на берегу Ахтарского лимана близ хутора Садки в районе Восточного нерестового хозяйства. В ночное время суток трое жителей Приморско-Ахтарска осуществляли незаконный промысел запрещённой для лова снастью типа «паук» и незаконно добыли свыше 600 особей промысловой рыбы, среди улова оказалось тарань, пиленгас и лобан.

В настоящее время в отношении правонарушителей сотрудники краевого погрануправления начали административное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Проводится проверка. Не исключено, что ее результатом станет возбуждение уголовного дела, поскольку уже сейчас в данном факте усматриваются признаки уголовного преступления.