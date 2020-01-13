Восемь автомобилей столкнулись с автобусом под Санкт-Петербургом

В понедельник, 13 января, на участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области произошло столкновение между восемью автомобилями и автобусом.
«… около 08.00 13 января произошло два ДТП с участием девяти транспортных средств, в том числе с участием рейсового автобуса. Погибших в результате ДТП нет», - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Отмечается, что в аварии пострадал человек, находящийся в легковом автомобиле. Степень тяжести травм не уточняется.
В ведомстве отметили, что покрытие, где произошло ДТП было обработано противогололедными материалами. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, медики и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Выясняются обстоятельства происшествия.