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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Восемь автомобилей столкнулись с автобусом под Санкт-Петербургом

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Восемь автомобилей столкнулись с автобусом под Санкт-Петербургом
Фото: pixabay.com

В понедельник, 13 января, на участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области произошло столкновение между восемью автомобилями и автобусом.

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«… около 08.00 13 января произошло два ДТП с участием девяти транспортных средств, в том числе с участием рейсового автобуса. Погибших в результате ДТП нет», - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что в аварии пострадал человек, находящийся в легковом автомобиле. Степень тяжести травм не уточняется.

В ведомстве отметили, что покрытие, где произошло ДТП было обработано противогололедными материалами. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, медики и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Выясняются обстоятельства происшествия.

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