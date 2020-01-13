На Урале за взятку был задержан майор полиции

Утром в понедельник, 13 января, стало известно, что в Екатеринбурге в ходе получения взятки был задержан участковый уполномоченный. Полицейский был пойман непосредственно в момент передачи денег.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что операцию в конце декабря прошлого года провели сотрудники подразделения собственной безопасности полицейского главка. Сейчас по факту случившегося проводится внутренняя проверка. Все материалы дела передали в региональное управление СКР.

Согласно некоторым данным, речь идет об участковом из екатеринбургского ОП № 11, который пытался получить 70 тысяч рублей от мигранта из Средней Азии за помощь в его легализации.