Все учебные учреждения Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о взрывах

В Хабаровске (Дальний Восток) проходит эвакуация учащихся школ, техникумов, вузов и специализированных учебных заведений. В готовности находятся детские сады.
Как сообщил источник в экстренных службах города, утром по местному времени сообщение о взрыве поступило руководству спортивного комплекса Арена «Ерофей». По словам представителя спортивного учреждения, звонили с неизвестного номера телефона. Было решено эвакуировать школы. Также звонки поступили в несколько вузов, в которых также проводится эвакуация.
Представители управления образования хабаровской администрации подтвердили информацию. Там уточнили, что все эвакуированные размещены в находящихся по близости организациях.
На местах работают сотрудники правоохранительных органов.