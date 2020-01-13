Все учебные учреждения Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о взрывах

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13 января 2020, 04:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ] Источник: ТАСС

Фото: школа, pixabay.com

В Хабаровске (Дальний Восток) проходит эвакуация учащихся школ, техникумов, вузов и специализированных учебных заведений. В готовности находятся детские сады. В Москве сегодня детей из нескольких детсадов и школ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Как сообщил источник в экстренных службах города, утром по местному времени сообщение о взрыве поступило руководству спортивного комплекса Арена «Ерофей». По словам представителя спортивного учреждения, звонили с неизвестного номера телефона. Было решено эвакуировать школы. Также звонки поступили в несколько вузов, в которых также проводится эвакуация.

Представители управления образования хабаровской администрации подтвердили информацию. Там уточнили, что все эвакуированные размещены в находящихся по близости организациях.

На местах работают сотрудники правоохранительных органов.