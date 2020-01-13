Следствие установило причины гибели в ЦАР журналистов из РФ

//Происшествия 13+

13 января 2020, 00:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Globallookpress.com

Названа версия, по которой могли быть убиты, находящиеся в Центральной Африканской Республике (ЦАР), журналисты из России. Убитых в ЦАР журналистов задерживала полиция из-за конфликта с местными жителями

Следователи считают, что на троих граждан РФ, Джемаля Орхана, Радченко Кирилла и руководителя группы и режиссера Расторгуева Александра, могли напасть представители одного из африканских племен, которым свойственно совершать подобные деяния. Версию российских следователей поддержало МИД РФ.

Ранее сообщалось, что три журналиста отправились в ЦАР с целью снять серию фильмов.

Их тела были обнаружены в июле 2018 года.