Следствие установило причины гибели в ЦАР журналистов из РФ

Названа версия, по которой могли быть убиты, находящиеся в Центральной Африканской Республике (ЦАР), журналисты из России.
Следователи считают, что на троих граждан РФ, Джемаля Орхана, Радченко Кирилла и руководителя группы и режиссера Расторгуева Александра, могли напасть представители одного из африканских племен, которым свойственно совершать подобные деяния. Версию российских следователей поддержало МИД РФ.
Ранее сообщалось, что три журналиста отправились в ЦАР с целью снять серию фильмов.
Их тела были обнаружены в июле 2018 года.